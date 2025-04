Anfitrião do papa Francisco no Brasil se prepara para 1º conclave e diz o que espera do próximo pontífice

Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, foi nomeado cardeal da Igreja Católica diretamente pelo papa Francisco, em 2014. Aos 75 anos, ele se prepara para seu primeiro conclave e conversa com a BBC News Brasil sobre os desafios do novo pontífice e da Igreja Católica no Brasil e no mundo.

Arcebispo do Rio de Janeiro desde 2009, o cardeal Orani João Tempesta, monge cisterciense nascido em São José do Rio Pardo, no interior paulista, não figura nas listas de papáveis no conclave que deve ocorrer nos próximos dias.

Confortavelmente acomodado em uma sala do Colégio Pio Brasileiro, organização religiosa mantida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que se autointitula "um pedacinho do Brasil em Roma", ele atendeu à reportagem da BBC News Brasil por chamada de vídeo no fim da tarde de quinta-feira (24/4).

A espontaneidade e o carisma do recém-eleito papa impressionavam um mundo que estava acostumado com uma certa sisudez do Vaticano.

BBC News Brasil - Como estão os preparativos para o conclave?

Tempesta - No primeiro momento, é oração pelo repouso do Santo Padre [o papa Francisco]. […] Rezamos muito para que Deus acolha sua alma no céu e sabemos que temos uma grande missão [a continuar], a questão dos pobres e a simplicidade de Francisco, a proximidade com as pessoas, a preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, com nossa casa comum, a preocupação também com o diálogo interreligioso, ecumênico, com a paz no mundo, com as guerras que estamos vivendo… Enfim, tanta coisa…

Por isso deixamos nossos compromissos no Rio de Janeiro e viemos logo no dia seguinte para cá, para Roma. Participamos da segunda e da terceira congregação [as reuniões que os cardeais realizam sistematicamente neste período]. […]