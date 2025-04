Multidão acompanha funeral do papa Francisco com missa, cortejo e homenagens

Caixão com o corpo do papa Francisco, durante a cerimônia funeral na praça de São Pedro / Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP

Após três dias de velório aberto que reuniu fiéis de todo o mundo, o Vaticano realizou, na manhã deste sábado (26), o funeral oficial do papa Francisco. A cerimônia foi aberta com a Missa de Exéquias, primeiro passo do Novendiali – os tradicionais nove dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. Uma multidão acompanhou a celebração na praça de São Pedro, no centro do Vaticano, em Roma.

A Missa de Exéquias acontece no átrio da Basílica de São Pedro, onde o caixão de madeira e zinco, selado na noite de sexta-feira (25), foi colocado diante do altar para que as últimas despedidas fossem feitas com a devida solenidade. LEIA MAIS: O que causou a morte do papa Francisco? Veja a linha do tempo da saúde do pontífice



A cerimônia reuniu ao menos 250 cardeais, além de bispos, padres, irmãs e irmãos religiosos de diversas partes do mundo. Logo após, ao término da Missa de Exéquias, foram realizados os ritos da Última Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. A homilia da missa foi conduzida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re, que recordou o legado do pontífice argentino. "Francisco foi um papa do povo, de coração aberto a todos", afirmou o cardeal. Em seu discurso, destacou ainda a dedicação incansável do papa aos mais necessitados e marginalizados. "Ele doou-se sem medida, especialmente aos últimos da terra", acrescentou.

Veja imagens da cerimônia: Multidão acompanha o funeral do papa Francisco na praça de São Pedro, em Roma Crédito: JEFF PACHOUD/AFP Religiosos ao lado do corpo do papa Francisco, durante o funeral na praça de São Pedro Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP Corpo do papa Francisco, na praça de São Pedro, em cerimônia funeral Crédito: ALBERTO PIZZOLI/AFP Multidão acompanha funeral do papa Francisco em Roma Crédito: ALBERTO PIZZOLI/AFP Multidão de fieis e autoridades mundiais comparece ao funeral do Papa Francisco Autoridades mundiais e centenas de milhares de fiéis se reuniram no Vaticano para dar seu último adeus ao papa Francisco. Muitos fiéis chegaram ainda na madrugada de hoje à Praça São Pedro, na tentativa de garantir um lugar na cerimônia.

O acesso ao local foi aberto pouco depois das 6h da manhã no horário local (1h em Brasília), e, com o passar das horas, a praça ficou tomada. Considerando ainda a Praça São Pedro, a Via della Consolazione e outras ruas próximas, o Vaticano estima que o público total presente foi em aproximadamente 250 mil pessoas. Em comunicado, a Santa Sé destacou que essa "multidão diversificada representa a Igreja de Francisco, aquela que acolhe ‘todos, todos, todos’, como ele repetia incansavelmente". Cortejo para a Basílica de Santa Maria Maior Logo após a missa, o caixão foi levado para o interior da Basílica de São Pedro e, em seguida, transferido de carro para a Basílica de Santa Maria Maior, onde acontecerá, em cerimônia privada, o sepultamento do papa Francisco.