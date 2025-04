Funeral do papa Francisco ao vivo hoje, 26: assista à transmissão

O funeral do papa Francisco será realizado hoje, 26, às 5h, e deve reunir mais de 200 mil pessoas / Crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP

O funeral do papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, acontece hoje, sábado, 26 de abril, a partir das 5 horas da manhã (horário de Brasília), na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia é transmitida ao vivo pela TV O POVO (canal 48.2) e pelas plataformas digitais do grupo, incluindo o YouTube.

O sepultamento ocorrerá após as 7h, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A cobertura especial contará com repórteres diretamente do Vaticano e comentários de especialistas em Igreja Católica e ciência política no programa O POVO News, exibido após a cerimônia. Assista ao vivo à transmissão do funeral do papa Francisco Assista no player acima ou direto do YouTube Veja a programação completa do funeral do papa Francisco Confira a seguir o cronograma oficial das homenagens, adaptado para o horário de Brasília:



0h30min – Abertura da Praça de São Pedro

Início do acesso do público à Praça de São Pedro, onde ocorrerá a missa fúnebre.

4h30min – Chegada de chefes de Estado

Estão confirmadas as presenças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da primeira-dama Melania Trump. Também devem comparecer o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente da Argentina, Javier Milei; os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia; além de outros líderes, como Daniel Noboa (Equador), Xiomara Castro (Honduras) e Luis Abinader (República Dominicana).



A cerimônia será presidida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, com duração aproximada de uma hora e meia. Participam 224 cardeais e 750 bispos e padres. O caixão, feito de madeira e zinco, será posicionado em frente ao altar.

As delegações oficiais se sentarão à direita do altar, com disposição em ordem alfabética. Na primeira fila estarão Javier Milei, presidente da Argentina, terra natal do pontífice, e Sergio Mattarella, presidente da Itália.

Principais momentos da cerimônia religiosa: