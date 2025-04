"Não sofreu": Vaticano relata as últimas horas do papa Francisco

"Obrigado por me trazer de volta à praça" de São Pedro, disse o papa Francisco ao seu enfermeiro por incentivá-lo a ter um último encontro com a multidão a bordo do papamóvel no domingo, horas antes de sua morte.

O portal oficial da Santa Sé, Vatican News, publicou nesta terça-feira, 22, as palavras que o primeiro pontífice latino-americano da História dirigiu ao seu fiel enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappeti, no Domingo de Páscoa.