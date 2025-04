O testamento do papa Francisco em que ele diz onde queria ser enterrado e por quê

Getty Images O papa escolheu uma basílica dedicada à Virgem Maria para ser sepultado O papa Francisco deixou um testamento em 2022 no qual indicava o local e o modo como gostaria de ser sepultado, segundo revelou o Vaticano nesta segunda-feira. O pontífice, que morreu nesta segunda-feira (24/04) aos 88 anos em decorrência de um infarto cerebral, pediu em sua última vontade que seus restos mortais fossem enterrados na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No documento, Francisco afirma que sua escolha se deve à devoção à Virgem Maria, a quem dedicou sua vida, e que desejava um nicho simples nesse templo. "Confiei sempre minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima", escreveu no testamento. "Desejo que minha última viagem terrena termine neste antigo santuário mariano, ao qual recorri em oração no início e ao fim de cada Viagem Apostólica, para confiar minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer por seus cuidados maternos e dóceis", acrescentou. No testamento, ele também solicita que seus restos repousem em um nicho discreto: "O túmulo deve estar no chão, ser simples, sem nenhuma decoração especial e conter apenas a inscrição: Franciscus", escreveu.

O papa deixou ainda instruções para que os custos do enterro fossem pagos por um benfeitor previamente designado. Diferentemente de Francisco, outros papas — desde o século 10 — seguiram a tradição de serem enterrados na cripta vaticana, onde também está a tumba de São Pedro. O testamento completo (29 de junho de 2022) Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas quanto ao local da minha sepultura.

Confiei sempre minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais repousem, à espera do dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que minha última viagem terrena termine neste antigo santuário mariano, ao qual recorri em oração no início e no final de cada Viagem Apostólica, para confiar com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer por seus cuidados maternos e dóceis. Peço que se prepare meu túmulo no nicho da nave lateral, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza, na referida Basílica Papal, conforme indicado no anexo.

O túmulo deve estar no chão; ser simples, sem decoração especial, e conter apenas a inscrição: Franciscus. As despesas com os preparativos do meu enterro serão cobertas com a soma deixada pelo benfeitor que determinei, a qual será transferida à Basílica Papal de Santa Maria Maior. Para isso, deixei as devidas instruções ao arcebispo Rolandas Makrickas, comissário extraordinário do Capítulo Liberiano. Que o Senhor conceda justa recompensa a quem me amou e continuará a rezar por mim. O sofrimento que marcou a parte final da minha vida ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.