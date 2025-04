Funeral do papa Francisco será no sábado com presença de Trump, Zelensky, Lula e Milei

Reuters Vaticano divulgou imagens do corpo do papa Francisco

O Vaticano anunciou nesta terça-feira que o funeral do papa acontecerá no sábado, dia 26 de abril, às 10h do horário de Roma — 5h no horário de Brasília.

O corpo do papa Francisco — que neste momento está em um caixão na capela da residência Santa Marta, onde ele viveu durante seus 12 anos de papado — será levado à Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira às 9h do horário local (5h no horário de Brasília), anunciou o Vaticano.