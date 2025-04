Como papa Francisco mudou funeral para que não pareça enterro de 'imperador romano'

EPA O papa Francisco em seu caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha, com a mitra papal na cabeça e um rosário na mão O funeral do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21/04) em Roma aos 88 anos, vai ser no próximo sábado (25) e não vai ser parecido com o de seus antecessores. Principalmente porque ele mesmo aprovou as novas regras sobre como os pontífices católicos deveriam ser enterrados.

Francisco, cujo nome secular era Jorge Mario Bergoglio, foi o primeiro papa sul-americano e o primeiro jesuíta, características que ele procurou refletir em seu papado. Desde sua nomeação em março de 2013, Francisco tem procurado impor a ideia de uma Igreja "pobre e para os pobres", com gestos de simplicidade, como não morar no apartamento privado dos papas no Vaticano, mas em um quarto na residência Santa Marta. E isso também se reflete na maneira como seu enterro está organizado atualmente. Em abril de 2024, Francisco aprovou a nova edição do livro litúrgico para os funerais papais, o "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" (Rito do Funeral do Romano Pontífice), no qual deu novas diretrizes sobre como os funerais dos chefes da Igreja Católica deveriam ser realizados.

A ideia principal, segundo o documento publicado em novembro de 2024, é simplificar e adaptar alguns ritos para "mostrar que o funeral do pontífice é o de um pastor e discípulo de Cristo, e não o de um poderoso deste mundo". Aliás, para muitos especialistas, esse é o principal objetivo das mudanças aprovadas por Francisco. "Agora, trata-se mais do enterro de um bispo diocesano do que de um imperador romano, e essa era a mensagem que Francisco queria transmitir", disse Massimo Faggioli, especialista em teologia da Universidade Villanova, nos EUA, à BBC News Mundo (serviços de notícias em espanhol da BBC).

Getty Images Anteriormente, os papas eram enterrados em três caixões: um feito de cipreste, outro de chumbo e um terceiro de carvalho. Agora, será utilizado apenas um de madeira com revestimento de zinco. Um caixão em vez de três De todas as mudanças implementadas por Francisco, talvez a mais notável tenha sido a eliminação do uso de três caixões, substituindo todos por apenas um. Tradicionalmente, os pontífices eram enterrados em três caixões: um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho, que se encaixavam um no outro. A justificativa para o uso de três caixões foi criar uma cobertura hermética ao redor do corpo do Sumo Pontífice, além do simbolismo de cada material.

Francisco, por outro lado, será enterrado em um único caixão. No seu caso, será um simples caixão de madeira revestido com zinco. Getty Images Os corpos de papas falecidos, como Bento 16, eram colocados em uma plataforma As três estações Além do caixão, outras mudanças estão relacionadas ao processo que começa imediatamente após a morte papal, conhecido como as Três Estações. Na primeira estação, com as modificações ordenadas pelo próprio Francisco, a confirmação da morte do papa é feita em uma capela particular e não em sua residência, como acontecia até então.