Cantor jamaicano Max Romeo, ícone do reggae, morre aos 80 anos

O músico, cujo nome de batismo era Maxwell Smith, é tido como um precursor do "roots reggae". Ele saiu de sua residência aos 14 anos com o objetivo de trabalhar em uma fazenda de açúcar e, aos 18 anos, mudou-se para Kingston para investir em sua trajetória musical.

O cantor jamaicano Max Romeo, ícone do reggae, faleceu nesta sexta-feira, 11, aos 80 anos. A notícia foi divulgada pelo jornal Jamaica Observer. De acordo com a publicação, Romeo faleceu em decorrência de complicações cardíacas .

Ele deu início à sua carreira individual e obteve fama global com a controversa canção "Wet Dream", que, embora censurada pela BBC devido ao conteúdo sexual de suas letras, chegou ao Top 10 no Reino Unido.



Max Romeo: Música e engajamento político

Na década de 1970, Romeo firmou-se como um nome essencial do roots reggae, sobretudo por seus trabalhos em conjunto com o produtor Lee "Scratch" Perry. O disco "War Ina Babylon" (1976) é tido como uma obra de arte do estilo, com destaque para a canção "Chase the Devil", bastante utilizada como sample por artistas como Jay-Z e The Prodigy.



Seu engajamento político também foi notável; a canção "Let the Power Fall" tornou-se o cântico do Partido Nacional do Povo (PNP) durante o pleito geral de 1972 na Jamaica.