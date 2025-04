Leandro Hassum expõe assédio sexual sofrido em viagem à Inglaterra

Com esse papel, o artista afirmou, em entrevista à Quem, que compreende melhor o universo e os preconceitos que as mulheres enfrentam no dia a dia .

“Ele perguntou se eu não queria conhecer uma parte que os turistas não conheciam. Achei que era uma pessoa que conhecia o meu trabalho e queria fazer um agrado, me levando para um lugar menos turístico, um alojamento dos padres com um chafariz bonito para tirar foto”, recorda.



Mas o momento teve um desfecho que o ator não esperava. "Estava lá esperando e falei: 'Vou, sim'. Fui com ele e, no meio do caminho, ele me empurrou para a parede e tentou me agarrar. Me desvencilhei dele e foi o tempo dele sumir. Tentei encontrar esse homem porque fiquei com muita raiva”, revela.



Após o ocorrido, Hassum contou o fato para a esposa, se questionando se tinha feito algo que tivesse dado a entender que ele também tinha interesse.