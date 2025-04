Tony Bellotto passa por cirurgia após diagnóstico de câncer

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”, escreveram.



Tony Bellotto revelou o diagnóstico de um tumor no pâncreas em março



Em março, o músico informou que foi diagnosticado com um tumor no pâncreas após um exame de rotina. A notícia foi anunciada por Tony em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele tranquilizou os fãs e demonstrou confiança no tratamento.

"Durante um exame de rotina, fui diagnosticado com um tumor no pâncreas e passarei por uma cirurgia. Durante esse período, me afastarei temporariamente dos palcos, mas os Titãs continuarão com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre Di Orio", explicou na época.

No comunicado, ele ainda disse que se inspira no amigo de banda Branco Mello, que também foi diagnosticado com câncer.