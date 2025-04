Ator Eric Dane, de Greys Anatomy, é diagnosticado com ELA

Em 2024, Dane também fez parte do elenco de "Bad Boys: Até o Fim", ao lado de Will Smith e Martin Lawrence.

Na série "Euphoria", ele interpreta Cal Jacobs, o pai problemático do personagem de Jacob Elordi. A terceira temporada da produção da HBO está prevista para iniciar as gravações em 14 de abril.

O que é a esclerose lateral amiotrófica (ELA)?

A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal, responsáveis pelo controle dos músculos do corpo. Segundo a ALS Association, uma organização sem fins lucrativos que pesquisa a doença e oferece recursos para as pessoas afetadas, atualmente não há cura conhecida para a ELA.



A doença causa, a curto e médio prazo, enfraquecimento muscular, contrações involuntárias e perda de mobilidade nos braços, pernas e outras partes do corpo.



Um dos portadores mais conhecidos da doença foi o físico britânico Stephen Hawking, que foi diagnosticado aos 21 anos. Na época, os médicos disseram que ele teria apenas alguns anos de vida, mas Hawking viveu com a doença por mais de 50 anos, desafiando todas as previsões médicas.