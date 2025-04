Vinte anos sem João Paulo II: entenda o que mudou na Igreja Católica

Ao longo de seu papado, João Paulo testemunhou vários acontecimentos históricos, como a queda do muro do Berlim, a dissolução da União Soviética, e o fim da Guerra Fria. Passados 20 anos, o mundo relembra hoje o evento que parou o planeta e levou mais de dois milhões de pessoas à capital italiana.

Em 1939, ele foi forçado a trabalhar em uma pedreira e em uma fábrica de químicos pelos nazistas, para evitar ser enviado a campos de trabalho dentro do território alemão. Foi durante esse período que o jovem se voltou ao estudo da fé católica no seminário de Cracóvia.

Na primeira missa solene realizada após a morte do papa João Paulo II, o cardeal Angelo Sodano lembrou a luta do pontífice contra o nazismo e o comunismo. ‘‘A civilização cristã é a civilização do amor, ao contrário daquela civilização do ódio que foi proposta pelo nazismo e pelo comunismo’’, disse o cardeal. Vítima de ambos os regimes ditatoriais, Karol Wojtyla perdeu o pai, que era suboficial do Exército polonês no início da II Guerra Mundial, logo após a Polônia ser invadida pela Alemanha nazista de Hitler e pela União Soviética comunista.

O pontífice sobreviveu a um atentado em 1981 na Praça São Pedro, e perdoando seu agressor, Mehmet Ali Aca. Nos anos 2000, a saúde do Papa começou a se deteriorar devido à Doença de Parkinson, com o pontífice vindo a falecer em 2 de abril de 2025. aos 84 anos.

Durante seu papado, João Paulo II fez 104 viagens internacionais, sendo uma delas ao Ceará, mais do que qualquer outro pontífice. Seu período no comando da Igreja também é lembrado pela busca por diálogo com judeus e muçulmanos.

No regresso à Polônia, Karol tornou-se também professor universitário, tornando-se ícone nas críticas ao comunismo no país. Nomeado bispo auxiliar de Cracóvia em 1958, tornou-se arcebispo da cidade em 1964, sendo nomeado cardeal em 1967 pelo papa Paulo VI.

João Paulo II foi beatificado em 2011 pelo papa Bento XVI e, em 2014, canonizado pelo papa Francisco. Hoje, é conhecido como São João Paulo II e é lembrado como um dos papas mais influentes da história moderna.

Visita ao Ceará



Em 9 de julho de 1980, o Ceará viveu um dos momentos mais emblemáticos de sua história, com a visita do papa João Paulo II. A passagem do pontífice por Fortaleza reuniu uma multidão no Estádio Castelão, evento até hoje considerado um marco na fé e na religiosidade do povo cearense. A visita fazia parte da primeira viagem do papa à América Latina, e sua presença no Brasil foi cercada de emoção e devoção.



O ponto alto da visita foi a missa campal no Castelão, que atraiu um público estimado em 120 mil pessoas. Fiéis de diversas cidades do Ceará e até de estados vizinhos lotaram o estádio, ansiosos para ver de perto o líder da Igreja Católica. O calor intenso não impediu que a multidão aguardasse pacientemente para ouvir as palavras do papa, que reforçou mensagens de esperança e destacou a importância da justiça social.