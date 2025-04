Robert de Niro receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

Homenagem ao ator Robert De Niro acontecerá durante a cerimônia de abertura da 78ª edição do Festival de Cannes, no dia 13 de maio

O ator Robert de Niro, lenda do cinema americano e duas vezes ganhador do Oscar, receberá uma Palma de Ouro honorária na abertura do 78º Festival de Cannes, em 13 de maio, informaram os organizadores da mostra nesta segunda-feira, 7.

"Há rostos que encarnam a sétima arte e diálogos que marcam para sempre os cinéfilos. Com sua interpretação interiorizada, que aflora na suavidade de um sorriso ou na dureza de um olhar, Robert De Niro se tornou um mito do cinema", destacou a organização em nota à imprensa.