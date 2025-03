Como está a saúde do papa Francisco hoje, 4? Veja últimas notícias

O papa Francisco , internado há 18 dias no Hospital Gemelli, em Roma, dormiu a noite toda e mantém seu repouso nesta terça-feira, 4 de março. A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano, que acompanha a evolução da saúde do pontífice.

Na segunda-feira, 3, o Vaticano informou que Francisco voltou a precisar de ventilação mecânica não invasiva após os episódios de insuficiência respiratória. Os médicos realizaram duas broncoscopias para aspirar as secreções acumuladas, ajudando a aliviar o quadro do pontífice.

Saúde do papa Francisco: complicações desde a internação, dia 14

Desde que foi hospitalizado, em 14 de fevereiro, Francisco passou por momentos de melhora e piora. No último domingo, 2, chegou a passar o dia sem precisar de ventilação mecânica, o que foi considerado um avanço. No entanto, com as crises respiratórias registradas na segunda-feira, a necessidade do suporte respiratório foi retomada.

Mesmo internado, o papa tem mantido comunicação com os fiéis. No Angelus do último domingo, ele agradeceu pelo apoio e fez apelos por paz, mencionando conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza.

A decisão de divulgar boletins médicos regulares foi do próprio Francisco, rompendo uma tradição de sigilo mantida por papas anteriores em situações semelhantes. O Vaticano segue sem previsão oficial de alta e informa que o prognóstico do pontífice ainda é reservado.