Quem comanda a Igreja Católica na ausência do papa? Conheça o cargo responsável

Kevin Joseph Farrell (à direita) foi nomeado a camerlengo pelo papa Francisco em 2019 / Crédito: Vatican Media/Reprodução

Diante da internação do papa Francisco, iniciada em 14 de fevereiro com uma infecção polimicrobiana bilateral, nas redes sociais surgiu o debate sobre o responsável por comandar a Igreja Católica na ausência do Pontífice. Esse questionamento é solucionado com o camerlengo, que assume a responsabilidade pela administração da Igreja e do Vaticano em casos que o papa fique incapacitado de exercer suas funções.

Costumeiramente, o responsável pelo cargo precisa assumir o Vaticano diante de três situações: durante viagens, internações dos papas ou após a morte de um pontífice, regendo no período que é chamado de Sé Vacante. Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que foi nomeado por Francisco ainda em 2019. Já o termo camerlengo tem origem no latim medieval camarlingus, que significa "funcionário da câmara do soberano". Além das responsabilidades na ausência do papa, o camerlengo desempenha funções como a organização do funeral do pontífice e a condução do conclave para a escolha de um sucessor, em caso de morte.

Como funciona a hierarquia da Igreja no Vaticano? O Vaticano, para gerir a Igreja Católica pelo mundo, divide cada país em regiões autônomas, as dioceses. O papa indica, ele mesmo, um bispo para comandar cada diocese. Entre os bispos e arcebispos, o papa escolhe os seus cardeais. Na hierarquia da Igreja Católica, o cardeal só esta abaixo do papa. Ao final de seu oitavo consistório, quase um para cada ano de seu papado, Francisco terá eleito 83 cardeais do total atual de 132 eleitores, ou seja, quase dois terços.

Os cardeais compõem o conclave que elege o líder máximo da igreja, após a morte do antecessor. E frequente que, mesmo depois de nomeado cardeal, o clérigo mantenha o seu trabalho de bispo ou arcebispo, dirigindo uma diocese ou uma arquidiocese. Durante a ausência entre a renúncia do papa e a eleição de seu sucessor, o Colégio dos Cardeais governará a Igreja, encabeçado pelo cardeal Tarcisio Bertone, conhecido pelo titulo de "camerlengo", responsável pela administração da Santa Sé. O Canon 349 do Código de Direito Canônico fala dos cardeais da Igreja: “Os Cardeais também assistem ao Romano Pontífice agindo colegialmente, quando são convocados para tratar juntos as questões de maior importância, ou individualmente nos diversos ofícios que exercem, prestando ajuda ao Romano Pontífice, principalmente no cuidado cotidiano pela Igreja universal”.

Quem é Kevin Joseph Farrell Nascido em Dublin, na Irlanda, no dia 2 de setembro de 1947, Kevin Joseph Farrell estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, e na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. O camerlengo também tem formação em filosofia e teologia pela Universidade de São Tomás, na capital italiana. Após construir uma trajetória acadêmica, ele passou a assumir papéis de destaque dentro da Igreja Católica. Entrou para a Congregação dos Legionários de Cristo em 1966 e foi ordenado sacerdote em 1978, no Vaticano, pelo cardeal Eduardo Francisco Pironio.