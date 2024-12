Papai Noel está morto? Arqueólogos da Turquia encontraram túmulo de santo que inspirou o Papai Noel

A estrutura do sarcófago mede cerca de dois metros de comprimento, com parte dela ainda enterrada entre 1,5 e 2 metros de profundidade sob o solo.

O design, com tampa elevada e telhado inclinado, é típico de sarcófagos da região e encoraja os pesquisadores na teoria de este ser, de fato, o local de sepultamento do homem que inspirou a figura do Papai Noel como conhecemos atualmente.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, famously known as Santa Claus pic.twitter.com/T1Wx40gp7P