Qual o estado de saúde do papa Francisco? Veja últimas notícias

Papa Francisco está internado desde o último dia 14 de fevereiro / Crédito: Alberto Pizzoli/AFP

O papa Francisco, hospitalizado em estado crítico devido a uma pneumonia nos dois pulmões, teve uma boa noite, informou o Vaticano na manhã desta segunda-feira, 24. Ainda segundo os boletins recentes, observou-se o início de uma insuficiência renal. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

O estado de saúde do líder da Igreja Católica, hospitalizado desde 14 de fevereiro, havia piorado no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", além de problemas hematológicos que exigiram "a administração de uma transfusão de sangue".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A saúde do papa Francisco "teve uma leve melhora", embora sua condição continue "crítica", disse o Vaticano em um comunicado nesta segunda, 24.

Saúde do papa Francisco: o que diz o boletim mais recente? O pontífice argentino segue em "estado crítico" e continua recebendo oxigênio de alto fluxo. Apesar disso, "a noite transcorreu bem, o papa dormiu e descansa", disse o comunicado divulgado pelo Vaticano. Desde a noite de sábado, 22, não houve mais crise respiratória e os parâmetros sanguíneos apresentam melhora, embora alguns exames indiquem "insuficiência renal inicial leve, que está sob controle". Francisco continua bem orientado e o prognóstico permanece reservado, considerando a "complexidade do quadro clínico" e a "espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum retorno".

Quem comanda a Igreja Católica na ausência do papa? CONHEÇA o cargo responsável "A condição clínica do Santo Padre, embora ainda crítica, apresentou uma leve melhora. Não houve episódios de crises respiratórias asmáticas hoje; alguns exames laboratoriais melhoraram", aponta o informativo da Santa Sé nesta segunda-feira, 24. O monitoramento da leve insuficiência renal do sumo pontífice não é preocupante. "A oxigenoterapia continua, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos", detalha.

"Os médicos, considerando a complexidade do quadro clínico, por precaução não desfazem o prognóstico. Pela manhã, ele recebeu a Eucaristia e, à tarde, retomou suas atividades de trabalho", segue o comunicado. O Vaticano completa que, à noite, telefonou para o pároco da Paróquia de Gaza para expressar sua proximidade paterna. "O papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que nestes dias se reuniu para rezar por sua saúde", finaliza. Papa Francisco internado: orações na Praça de São Pedro Conforme o Vaticano, "recolhendo os sentimentos do povo de Deus", a partir desta segunda-feira, 24, serão realizadas orações noturnas pedindo saúde ao Santo Padre. As celebrações acontecerão às 21 horas de Roma - 17 horas no horário de Brasília.