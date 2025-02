Papa Francisco tem pneumonia nos dois pulmões, diz Vaticano

Pontífice segue hospitalizado e sem previsão de alta; quadro clínico é "complexo" e demandou mudanças na medicação.O papa Francisco foi diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões, comunicou nesta terça-feira (18/02) o Vaticano. "Os exames laboratoriais, a radiografia do tórax e a condição clínica do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo", diz o comunicado. A infecção respiratória do pontífice de 88 anos é agravada por uma bronquite asmática, o que requer o uso de cortisona, de acordo com a Santa Sé. "A tomografia computadorizada de tórax a que o Santo Padre foi submetido demonstrou o início de uma pneumonia bilateral, que exigiu terapia medicamentosa adicional", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. O Vaticano não deu nenhuma indicação de quanto tempo o papa deverá permanecer hospitalizado e afirmou que se trata de um "quadro clínico tão complexo" que já exigiu várias mudanças na medicação. Agravamento de uma bronquite Francisco foi internado na sexta-feira (14/02) no hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, com um quadro "razoável", após uma semana de dores no pulmão direito e o agravamento de uma bronquite que já durava uma semana. Na segunda-feira, a equipe médica verificou que ele sofria de uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, condição causada por uma combinação de vírus, bactérias e possivelmente outros micro-organismos. Uma bronquite pode levar a uma pneumonia, que é uma infecção mais profunda e mais grave dos alvéolos dos pulmões. A pneumonia pode se desenvolver em parte de um pulmão, num pulmão inteiro ou em ambos os pulmões, que é o caso do papa. A doença tende a ser mais grave quando ambos os pulmões são afetados, pois não há tecido pulmonar saudável para compensar o problema. O pontífice argentino tem um longo histórico de problemas respiratórios. Na juventude, foi necessária a remoção de parte de seu pulmão direito devido a uma pneumonia. Não há informação se ele está recebendo oxigênio suplementar. O Vaticano divulgou que ele tomou café da manhã todos os dias e leu os jornais. Está de bom humor e agradece as orações por sua recuperação. Entre as mensagens recebidas pelo papa estão desenhos e cartões de melhoras de crianças em tratamento na ala oncológica do hospital. sf/as (AP, Reuters)