Veja lista de músicas mais tocadas nas plataformas digitais em 2024

Entre sertanejo, funk e pop, foi divulgada nesta terça-feira, 14, a lista das 50 músicas mais tocadas no Brasil em 2024 nas principais plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

O levantamento foi feito pela Pro-Música para marcar o Dia Mundial do Compositor, celebrado nesta quarta, 15. A entidade representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, e o ranking coloca o sertanejo pelo sétimo ano consecutivo na primeira colocação. E evidência que 96% das músicas mais tocadas no País em 2024 são nacionais.