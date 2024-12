História, lutas e conquistas dos direitos das mulheres

A violência contra a mulher perpassa por guerras, conceitos, espaços e violações de direitos. Tem relação direta com a forma como a sociedade foi sendo construída, alicerçada e, sobretudo, com o modelo de masculinidade elaborado e praticado. As questões relacionadas às desigualdades entre homens e mulheres estão presentes desde a infância, quando há diferenciação de gênero a partir do azul e do rosa, ou quando os meninos são orientados a reprimir seus sentimentos. E reverberam ao longo da vida, na estrutura familiar, nas questões sexuais, no mercado de trabalho, fazendo parte da estrutura que alicerça grande parte da sociedade.

“Quando o patriarcado, a sociedade patriarcal, instituiu a divisão sexual e social do trabalho, isso foi um divisor de águas, garantindo os poderes diferenciados entre homens e mulheres. A subordinação feminina e a opressão constituíram uma realidade há milênios”, explica Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira.