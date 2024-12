5 simpatias para fazer na praia no Ano-Novo

“Muitas práticas espirituais envolvem rituais de purificação, como as simpatias e rituais , nos quais a água desempenha um papel importante. Nadar ou mergulhar no mar pode ser visto como um tipo de ritual de renovação espiritual, em que a água atua como um meio para a transformação interior. Durante as comemorações, isso aumenta e existem infinitos rituais que podem ser feitos”, acrescenta.

Pegue a menor peneira que você encontrar, de preferência feita de palha. Em seguida, coloque nela os cravos amarelos (apenas a flor). No papel branco, escreva os pedidos e as bênçãos que deseja receber. Na praia, entre na água com a peneira em cima da cabeça, pedindo licença aos guardiões e às guardiãs do mar e mentalizando as bênçãos que desejou. Por fim, delicadamente, coloque a peneira com a flor no mar e deixe-a ir embora.

Encha a bacia com água do mar e inicie o ato de friccionar delicadamente as pétalas de uma rosa-branca entre as mãos. Realize o processo de molhar e esfregar novamente. Ao observar o escurecimento das pétalas, é hora de parar.

3. Simpatia para proteção no ano que se inicia

Materiais

7 galhos de arruda

1 l de água do mar

1 vela branca

1 recipiente de vidro transparente

Como fazer

Em casa, antes de ir à praia, acenda a vela branca e, ao lado, coloque o recipiente com a água do mar. Mentalize boas energias e peça proteção aos guardiões do novo ano. Na praia, mergulhe os galhos de arruda na água do mar enquanto repete a seguinte prece: “Que esta água lave minhas preocupações e me envolva com um manto de proteção divina para o ano que está por vir”. Depois, passe os galhos levemente pelo corpo e jogue-os no mar. Deixe que a vela se queime completamente em um local seguro.

Para potencializar a simpatia para a sorte, faça-a na areia da praia durante a noite de Ano-Novo (Imagem: SunyawitPhoto | Shutterstock)

4. Simpatia para sorte em 2025

Materiais

1 moeda

Folhas de menta

1 pires

1 vela

Como fazer

Para começar a simpatia para ter sorte em 2025, acenda a vela e deixe as folhas de menta queimarem. Assim que elas virarem cinzas, coloque-as no pires e posicione a vela em cima. Em seguida, pegue a moeda e mentalize-a multiplicando, com muita fé. Para finalizar, coloque-a na sua carteira e só a retire quando você reconhecer a riqueza em sua vida. Para potencializar esta simpatia, faça na areia da praia durante a noite de Ano-Novo.