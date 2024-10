Aeroporto na Nova Zelândia proíbe abraços por mais de três minutos

O Aeroporto de Dunedin, principal cidade da região de Otago, na Nova Zelândia, estabeleceu um limite de tempo para despedidas entre familiares, amigos e passageiros. A regra determina que os usuários não passem mais de três minutos se abraçando na área de desembarque do terminal aéreo.

A medida entrou em vigor durante o segundo semestre deste ano, e determina que despedidas mais demoradas sejam realizadas no estacionamento do aeroporto. No entanto, este espaço também estabelece um “limite” de tempo para as trocas de afeto, já que a partir de 15 minutos, é necessário pagar uma taxa para permanecer com os entes queridos no local. As informações foram divulgadas pelo G1 Mundo.