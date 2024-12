Avião sai da pista, bate em muro e deixa 179 mortos na Coreia do Sul

181 pessoas estavam a bordo da aeronave que explodiu ao se chocar contra um muro no Aeroporto de Muan, na Coreia Sul

Um avião com 181 pessoas a bordo saiu da pista, colidiu contra muro e explodiu no Aeroporto de Muan, na Coreia Sul neste domingo, 29. Ao todo foram confirmadas 179 mortes, segundo a agência de notícias Yonhap. Duas pessoas foram resgatadas com vida.

Ambos os resgatados eram membros da tripulação. Os dois foram levados para hospitais diferentes na região de Makpo e devem ser encaminhados para a capital Seul. Eles não correm risco de vida.