Sorteio de loteria dos EUA recompensa vencedor com mais de US$ 1,2 bilhão

Um morador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ganhou, sozinho, um prêmio de US$ 1,22 bilhão (cerca de R$ 7,56 bilhões, na cotação atual) na Mega Millions, um dos sorteios mais populares do país.



O prêmio estava acumulado desde 10 de setembro, quando houve um vencedor pela última vez. Os bilhetes da Mega Millions são vendidos em estabelecimentos de 45 dos 50 estados do país. As chances de vitória no jogo são de 1 em 302,6 milhões.