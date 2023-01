Loteria dos EUA acumula e agora paga R$ 5 bilhões; saiba como jogar 

O prêmio da loteria norte-americana Mega Millions acumulou e sorteia na próxima terça-feira, 9, o valor de US$ 1,1 bilhão (aproximadamente R$ 5,75 bilhões). As regras da empresa responsável indicam que não há necessidade dos jogadores serem cidadãos ou residentes dos Estados Unidos para concorrer ao grande prêmio.

A aposta pode ser feita pelo site TheLotter, endereço que tem os direitos do serviço da Mega Millions. O site tem selo de confiabilidade e segurança e salienta que o prêmio é isento de comissões, ou seja, o dinheiro ao ganhador é 100% integral. Porém, brasileiros terão de pagar 25% do valor para o Internal Renenue Service e 30% de Imposto de Renda.

O vencedor pode receber a premiação de duas maneiras. De forma integral ao longo de 29 anos, porém, em parcelas anuais (R$ 198 milhões) ou receber logo após o sorteio, porém aproximadamente 50% do valor total. Nesta ocasião, US$ 483,5 milhões (cerca de R$ 2,97 bilhões).

Caso vença, o premiado deverá buscar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. A The Lotter pagará todas as despesas da viagem do vencedor, independentemente do local que ele estará.

Como jogar na megaloteria dos EUA?



Entre no site da The Lotter, que tem hospedagem online brasileira Crie uma conta de forma gratuita Escolha cinco números principais de 1 a 70 Escolha um único número adicional, o último sorteado, entre 1 e 25 É possível jogar de 1 a 25 cartelas, cada uma com uma média de aproximadamente US$ 5 (cerca de R$ 27 da conversão da moeda) Após realizar o pagamento, a The Lotter enviará os bilhetes oficiais no nome do jogador para a conta pessoal

