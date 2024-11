Cubo gigante: Arábia Saudita começa a erguer maior prédio do mundo

Amostra do conceito finalizado do Mukaab, prédio em cubo gigante, na Arábia Saudita. Crédito: Divulgação/New Murabba Development Company

Um arranha-céu em formato de cubo, que teve seu projeto apresentado em 2023, começou a ser construído em Riade, na Arábia Saudita. A megaestrutura custará US$ 50 bilhões, cerca de R$ 285 bilhões na cotação atual, e a previsão é que a obra seja finalizada até 2030. Com 400 metros de altura, 360 metros de largura e 180 mil metros quadrados de área útil, o Mukaab promete ser o maior prédio do mundo, tendo a capacidade de comportar até 20 edifícios do tamanho do Empire State O Empire State Building é um arranha-céu de 102 andares no centro de Manhattan, Nova York. Ele foi considerado o mais alto do mundo entre entre 1931 e 1970 .



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A notícia foi dada pela construtora New Murabba, que revelou em setembro que cerca de 7 milhões de metros cúbicos já haviam sido escavados no local em preparação para o início da obra.



LEIA MAIS |Cidade Linear: projeto futurista na Arábia Saudita pode não se concretizar Confira imagens do Mukaab, prédio em formato de cubo gigante que será construído na Arábia Saudita Amostra do conceito finalizado do Mukaab, prédio em cubo gigante, na Arábia Saudita Crédito: New Murabba Development Company/Divulgação Arábia Saudita projeta maior arranha-céu do mundo em forma de cubo Crédito: New Murabba Development Company/Divulgação Amostra do conceito finalizado do Mukaab, prédio em cubo gigante, na Arábia Saudita Crédito: New Murabba Development Company/Divulgação O marco zero na Arábia Saudita, onde será erguido o prédio Mukaab, ficando no "coração" da cidade. Crédito: Divulgação/New Murabba Development Company Amostra do conceito finalizado do Mukaab, prédio em cubo gigante, na Arábia Saudita. Crédito: Divulgação/New Murabba Development Company

Cubo gigante comportará mais de 100 mil apartamentos residenciais A construtora tem como intenção que o cubo fique no “coração” do novo distrito central da cidade. No entanto, o prédio deve ir além, comportando em seu interior sua própria “minicidade”, proposta semelhante ao “The Line”. O cubo gigante comportará mais de 100 mil apartamentos residenciais e nove mil quartos de hotéis, além de quase 930 mil metros quadrados de lojas e 1,4 milhão de metros quadrados de escritórios.

O presidente da construtora por trás do projeto é o príncipe herdeiro da coroa saudita, Mohammed bin Salman Al Saud. Mukaab oferecerá experiências digitais imersivas e holográficas criadas a partir de inteligência artificial Em seu centro, o cubo terá um átrio em formato de domo da altura do prédio com uma torre em espiral, como também cortinas de projeção. Essas cortinas terão a função de proporcionar aos visitantes experiências digitais imersivas e holográficas criadas a partir de inteligência artificial, como o do The Sphere, em Las Vegas, nos EUA.