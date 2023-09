Base da cidade futurística de 500 metros de altura e prédios de 170 km de extensão está 20% concluída

The Line terá uma área de 34 quilômetros quadrados Crédito: Reprodução/Neom.com

O ousado plano de construir um dois prédios com 170 km de extensão, 500 metros de altura e 200 metros de largura começou a "sair do papel" e as obras da mega construção já fazem parte da paisagem da região de Neom, perto do Mar Vermelho, na Arábia Saudita. A base de sustentação do projeto já está 20% concluída e o projeto segue dividindo opiniões. O ambicioso projeto, chamado de The Line (A Linha, em tradução livre para o português), é uma cidade futurista, que atravessa o deserto da região, interconectada, sem a presença de carros, estradas ou emissão de gases poluentes. O projeto causa polêmica desde que foi anunciado pela primeira vez em 2021, entre as críticas ao feito, está o intenso processo de gentrificação processo de transformação de áreas urbanas que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação nas cidades associado à obra e os elevados níveis de desigualdade social com relação aos futuros habitantes da estrutura e o restante da população da Arábia Saudita.

Como o próprio nome diz, a construção é uma linha expansiva, que atravessa montanhas, desertos e litorais. A cidade será composta por dois paredões paralelos com o exterior espelhado, delimitando o perímetro urbano e misturando a fachada com a natureza. No meio haverá toda a estrutura de uma cidade, como hospitais, comércio, escolas e áreas de lazer. A cidade vertical em construção no deserto abrigará 9 milhões de moradores A construção é uma linha expansiva, que atravessa montanhas, desertos e litorais Crédito: Reprodução/Neom.com Além disso, a megalópole foi pensada para abrigar nove milhões de moradores, distribuídos em uma área de 34 quilômetros quadrados. Os moradores poderão ter acesso a todas as instalações através de um trem de alta velocidade, que percorrerá a cidade de ponta a ponta em apenas 20 minutos. A construção do ambicioso projeto do "The Line" quer ir além da estética, e, segundo a idealização, a cidade será movida 100% por energia limpa e terá neutralidade de carbono. Ainda buscando a sustentabilidade, toda água a ser utilizada na cidade será obtida por meio da dessalinização do Mar Vermelho. A não utilização de carro é uma aposta para diminuir o impacto da emissão de poluentes. Outra novidade é que a megalópole será administrada por inteligência artificial, foi o que revelou Giles Pendleton, Diretor Executivo da The Line ao site Al Arabiya English News.