Fifa é alertada sobre candidatura da Arábia Saudita à Copa de 2034; entenda

A Anistia Internacional, organização dedicada à defesa dos direitos humanos no mundo, fez um alerta à Fifa sobre a escolha da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034. A candidatura saudita é a única em disputa, o que torna grande a chance de o país ser confirmado como anfitrião. Ao mesmo tempo, a ONG publicou um posicionamento nesta segunda-feira (11), acompanhado de um relatório que aborda questões de direitos humanos na Arábia Saudita. O mesmo ocorreu com os países candidatos à Copa de 2030: Espanha, Portugal e Marrocos (com partidas também na Argentina, Paraguai e Uruguai).

Assim, a Anistia Internacional recomenda que a Fifa suspenda o processo de escolha da Arábia Saudita até que o país promova reformas em relação aos direitos humanos.

“A conclusão do relatório é que nenhuma das candidaturas apresenta de forma clara como os países anfitriões vão cumprir os padrões de direitos humanos exigidos pela Fifa. Organizações de direitos humanos não foram consultadas. Além disso, há um grande risco de violações amplas e graves caso a Arábia Saudita acabe sendo escolhida”, afirma a Anistia em comunicado.