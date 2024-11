Médicos acham parafuso enferrujado em nariz de menino com sete anos

Eles, de fato, não conseguiam sentir o cheiro, e a criança de sete anos não conseguia descrever bem o odor; por isso, por um longo tempo, os pais ignoraram suas reclamações, achando ser fruto da imaginação.

No entanto, as queixas do menino se tornaram mais frequentes nas últimas semanas. Então eles decidiram levá-lo a um médico. Um exame das narinas do garoto revelou uma misteriosa massa preta em seu nariz, um achado posteriormente confirmado por uma tomografia computadorizada de sua cabeça.

Parafuso encontrado no nariz da criança: cirurgia

Deixar o parafuso no nariz do menino não era uma opção, pois ele parecia estar cercado por pus, sem dúvida causado por uma infecção. Após consultar os pais e obter o consentimento deles, um especialista em otorrinolaringologia decidiu operar o menino.