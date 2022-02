Homem encontra parafuso em hambúrguer no Distrito Federal: "Por sorte não mordi"

Gustavo filmou o alimento com o parafuso e que pretende denunciar o caso aos órgãos de controle

Um cliente foi surpreendido ao comprar um lanche no Distrito Federal. O médico Gustavo Lima Almeida Pimpão, de 33 anos, alega ter encontrado um parafuso dentro do hambúrguer. O caso ocorreu na tarde do último domingo, 13.



O médico disse em entrevista ao portal de notícias Metrópoles, que o hambúrguer da marca Grif Alimentos estava em uma embalagem lacrada, sem sinal de violação. “Por sorte não mordi. É tipo de coisa que deixa a gente neurótico. Dependendo da mordida, uma pessoa corre o risco de quebrar um dente”, afirmou.



Gustavo filmou o alimento com o parafuso. Ele contou que isso não era algo para os clientes se preocuparem, afinal é um alimento processado. O consumidor informou também que pretende denunciar o caso aos órgãos de controle.

O gerente da produção da Grif Alimentos, Paulo Fernando Candido Aguiar, contou que empresa vai investigar o que aconteceu e descobrir de onde veio o objeto, já que o parafuso em questão não pertence a máquina que processa o alimento.

“É muito estranho que tenha acontecido. Mas eu não tiro a razão do cliente e nem boto em dúvida o relato dele. Mas eu preciso saber de onde vem esse parafuso grande comprido que não parece ser da máquina”, falou ao Metrópoles.

