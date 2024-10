Três pênis: após morte, médicos descobrem que homem tinha condição rara

Médicos no Reino Unido descobriram que o homem tinha três pênis — uma condição incrivelmente rara - após sua morte Crédito: Reprodução/ Freepik

Uma condição extremamente rara foi diagnosticada no corpo de um homem após sua morte. De acordo com o relatório, o homem media 1,80 m de altura e tinha 78 anos na época de seu falecimento, quando foi detectado que ele possuía três pênis. Conhecida como trifalia, a condição foi descoberta por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, durante a dissecação do corpo do idoso. Até então, apenas um único caso havia sido catalogado, e este foi o primeiro em um indivíduo adulto. Homem fratura pênis enquanto dormia; ENTENDA caso raro

À primeira vista, o corpo do homem parecia completamente comum. No entanto, após a dissecação, os pesquisadores descobriram que ele possuía dois outros pênis distintos internamente. Uma análise mais aprofundada revelou que sua uretra passava tanto pelo pênis primário quanto pelo secundário. Seu segundo pênis, embora menor que o primeiro, também continha os três principais tecidos de um pênis: o corpo cavernoso, o corpo esponjoso e a glande. O terceiro pênis do homem, localizado logo atrás do segundo, não tinha conexão com a uretra, nem possuía corpo esponjoso. CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Três pênis: condição não afeta a vida pessoal Sobreviver com órgãos extras não é algo inédito, embora a maioria dos casos envolva apenas uma duplicação de órgãos. Acredita-se que múltiplos pênis sejam causados por mutações genéticas. Mulher de 75 anos não sente medo, dor e ansiedade devido a mutação genética; ENTENDA Como o pênis se desenvolve a partir de um tecido conhecido como tubérculo genital, os pesquisadores sugerem que as mutações do homem podem ter causado uma triplicação desse tecido.

Com base em suas análises, a uretra inicialmente se desenvolveu no pênis secundário, mas, por não ter se formado completamente, alterou seu curso e se desenvolveu através do pênis primário. Devido às leis locais sobre doação de corpos, os pesquisadores não tiveram acesso à identidade do homem ou ao seu histórico médico. Portanto, há poucas informações sobre como a condição pode ter afetado sua vida. Por causa da ausência de sinais externos visíveis, é possível que o homem e suas parceiras românticas jamais tenham suspeitado de algo incomum.