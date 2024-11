Mulher é presa após tentar leiloar sua filha antes do nascimento

Uma mulher do Texas foi presa por tentar leiloar sua filha recém-nascida em um grupo do Facebook, enfrentando acusações de tráfico humano; ela está detida sob fiança

Uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, está sob custódia das autoridades, enfrentando acusações de supostamente tentar vender seu bebê recém-nascido em um grupo do Facebook, relatou a polícia local.

A moradora de Houston, Juniper Bryson, de 21 anos, foi presa no Condado de Harris no dia 30 de outubro e enfrenta uma acusação de “venda ou compra de uma criança”, de acordo com registros online da unidade. Ela está detida sob fiança de 30 mil dólares.