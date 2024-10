Mulher morre asfixiada após ficar presa em cama baú que apresentou falha no Reino Unido

A estrutura é comum e muito usada por aqueles que desejam ter mais espaço para organizar objetos e pertences em casa. O móvel é composto pelo colchão e um baú de mesma dimensões, cuja tampa é acionada manualmente com suporte de pistões à gás ou sistemas hidráulicos para facilitar a abertura e fechamento do baú.

Helen Davey, uma mulher britânica de 39 anos, morreu asfixiada após ficar presa em uma cama baú no nordeste do Reino Unido. O relatório do legista Jeremy Chipperfield indica que "a vítima estava debruçada sobre a área de armazenamento de uma cama".

Cama baú apresenta falha, cai em cima de mulher que morre asfixiada no Reino Unido

No caso de Helen, um dos dois pistões de elevação a gás estava com defeito. De acordo com a investigação, a tampa do baú que sustentava o colchão de Helen caiu inesperadamente enquanto a mulher buscava algo no interior do móvel.

A queda repentina prendeu "seu pescoço contra a superfície superior do painel lateral da base da cama", explicou o legista. Incapaz de se libertar, ela morreu de asfixia posicional.

A vítima foi encontrada por sua filha, Elizabeth, de acordo com informações do The Northern Echo.