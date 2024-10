Mulher é presa suspeita de matar gestante e roubar o bebê no RS

Imagem de apoio ilustrativo: mulher conhecia família da vítima e teria premeditado o crime Crédito: Reprodução/@prostooleh via Freepik

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira, 16, suspeita de assassinar uma grávida, roubar o bebê e simular um parto em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Na ocasião, a capturada teria escondido o corpo da vítima, Paula Janaína Ferreira Melo, 25, debaixo da cama e usado o sangue para simular o nascimento da criança, que também morreu. Segundo informações divulgadas pelo portal G1 Rio Grande do Sul, a mulher atraiu a vítima para o apartamento onde mora, na promessa de presenteá-la com roupas para o bebê e cometeu o crime. De acordo com a polícia, a suspeita mora no mesmo condomínio da mãe de Paula e teria premeditado o crime. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ela preparou para a criança nascer no mesmo dia do aniversário dela, 14 de outubro. A princípio, inventou para toda a família e amigos que estava grávida", disse a delegada responsável pelo caso, Graziela Zanelli, ao G1.