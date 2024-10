Mãe de três descobre gestação de quadrigêmeos: "Emoção com desespero"

Natasha Dias, de 28 anos, e o marido Alisson Rayner, de 35, descobriram que estão esperando quadrigêmeos Crédito: Arquivo pessoal

Uma mãe de três teve uma grande surpresa ao dar entrada em um hospital da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Natasha Dias Figueiredo, de 28 anos, vinha sentindo mal estar e fraqueza no corpo. Após exames, o médico anunciou que a mulher estava grávida de quadrigêmeos. Ela descreve o sentimento ao receber a novidade: “alma saiu do corpo”. “O médico perguntou se eu estava fazendo tratamento para engravidar, eu falei que não, e então ele disse que eu era sortuda porque seria mãe de trigêmeos. Nessa hora minha alma saiu do corpo, comecei a chorar e não consegui pensar em nada”, disse Natasha ao G1. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, após a realização de outro ultrassom, a surpresa foi ainda maior: o exame mostrou que a mulher estava, na verdade, gestando quadrigêmeos. Uma das crianças estava “escondida” e não foi vista no primeiro exame.