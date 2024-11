Médico é suspeito de fazer aborto à força em namorada grávida de 4 meses

Crédito: Pietro Jeng no Pexels

Uma médica de 27 anos denunciou à polícia o namorado, também médico, de 25 anos, por ter provocado nela um aborto sem consentimento, após dopá-la. A situação aconteceu durante uma viagem a Pirenópolis, em Goiás, e foi registrada na última terça-feira, 29 de outubro

O caso só foi divulgado nessa sexta-feira, 1º de novembro. A identidade de ambos não foi revelada. As informações são do UOL.

A vítima procurou a Delegacia da Polícia Civil de Pirenópolis e afirmou que estava grávida de quatro meses e teria sido agredida pelo companheiro dentro do quarto do hotel. Ela conseguiu escapar ao encontrar uma chave e buscou ajuda de uma funcionária do local.