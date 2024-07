Vinho: como ter rolha grátis em restaurantes em Fortaleza

Se você é apreciador de vinhos, com certeza já precisou pagar a famosa “taxa de rolha” em algum restaurante. A boa notícia é que, em Fortaleza, é possível encontrar alguns restaurantes com taxa zero para clientes Blu Wine.

O benefício é exclusivo para assinantes dos planos da Blu Wine, o clube de assinaturas de vinhos. Este benefício permite que você leve e consuma vinhos do clube Blu Wine em restaurantes parceiros sem custo adicional.

Os restaurantes parceiros são: Cabana del Primo, Geppos e Cinco sentidos.