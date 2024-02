McFish: retorno faz sucesso mas gera revolta em consumidores

A volta do McFish no Brasil gerou bastante expectativas e teve até lista de espera, mas vários consumidores estão reclamando que o produto já esgotou

Quando foi anunciado que o hambúrguer McFish retornaria ao Brasil, muitas pessoas se animaram e teve até lista de espera para comprar o produto. O sanduíche saiu do cardápio no país em 2019 e a empresa McDonald's informou que neste ano o sanduíche voltaria por tempo limitado , com uma grande estratégia de marketing.

Muitos que compraram na pré-venda não conseguiram ter acesso ao lanche, e chegaram a fazer postagens reivindicando o dinheiro de volta.

“Vocês deveriam ter vergonha. Fui em seis lojas e nenhuma tinha o McFish”, comentou um usuário no post da marca. “Genial fazer um marketing desse e não ter produto suficiente para dar conta nem para quem comprou na pré-venda”, ironizou outra.

Além disso, muitos também questionaram nos comentários se o tempo limitado era apenas de alguns dias e apontaram o que seria um tipo de desrespeito da marca com o consumidor.

McFish: valor no delivery

Em Fortaleza, no aplicativo da marca, o sanduíche simples está saindo por R$ 33,9, e já o combo a partir de R$ 39,5. Esse preço não conta com a taxa de entrega. Na unidade do shopping Benfica, o combo estava disponível na sexta-feira, 9, por R$ 35,90. A reportagem tentou contato com uma das lojas da avenida Santos Dumont, assim como as dos shoppings Riomar Fortaleza e Iguatemi, mas não obteve informações sobre a disponibilidade do produto.

Croquete de carne japonês tem fila de espera de 43 anos; CONFIRA