Mulher fica presa de cabeça para baixo por 7 horas após tentar recuperar celular que caiu entre pedras

Uma mulher ficou presa de cabeça para baixo entre rochas por sete horas em Nova Gales do Sul, na Austrália. O acidente ocorreu após ela escorregar em uma fenda de três metros enquanto tentava recuperar o celular.

Matilda Campbell, de 23 anos, estava caminhando com amigos em uma trilha no último 12 de outubro, quando, por acidente, deixou o telefone cair enquanto tirava fotos. Ao tentar pegar o celular, a jovem escorregou e acabou ficando presa de cabeça para baixo em uma fenda.

O caso começou a repercutir no Brasil no começo desta semana, a partir dos registros de Matilda "entalada" entre as rochas.