Nos EUA, cachorro provoca incêndio em casa após mastigar bateria de celular

Segundo a emissora, a casa sofreu danos significativos no incêndio, mas os animais de estimação escaparam por uma porta para cães e não ficaram feridos, informou Andy Little, porta-voz do corpo de bombeiros. "No entanto, o resultado poderia ter sido muito pior se não houvesse meios de fuga ou se a família estivesse dormindo no momento", acrescentou.

No vídeo divulgado, é possível ver a bateria do celular portátil soltando faíscas e pegando fogo, fazendo com que dois cães e um gato corressem rapidamente. As informações são da ABC News.

Poucos incêndios causados por baterias de íons de lítio são considerados um "problema crítico que vem afetando os departamentos de bombeiros dos Estados Unidos".

As baterias, comumente usadas para carregar celulares, são "conhecidas por armazenar uma quantidade significativa de energia em um espaço compacto", disse Little. "No entanto, quando essa energia é liberada descontroladamente, ela pode gerar calor, produzir gases inflamáveis e tóxicos e até mesmo causar explosões", ressaltou.

A ABC News aponta que de acordo com especialistas, exposição extrema ao calor, danos físicos, sobrecarga e uso de equipamentos de carregamento incompatíveis podem fazer com que os dispositivos peguem fogo. Little pediu para que as pessoas tenham cuidado com as baterias de íons de lítio, inclusive armazenando-as fora do alcance de crianças e animais de estimação.