Ibama e Semace realizam soltura de 38 animais silvestres no Piauí Crédito: Pedro Breno/Ascom Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) do Ceará soltou 38 animais silvestres de nove espécies diferentes no Piauí. Ação realizada em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ocorreu nas últimas quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25. Segundo informações da assessoria de comunicação, os animais foram resgatados ou apreendidos por órgãos ambientais. Os animais foram levados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), que ajudou na recuperação até o dia da soltura. O Instituto Pró-Silvestre (IPS) também ajudou na recuperação dos papagaios-verdadeiros até que pudessem ir para o Cetras.