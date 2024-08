Jandaia verdadeira, ave sob ameaça de extinção no Ceará, volta a aparecer em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-07-2024: Área do Barroso surgiu uma população de pássaro Jandaia, pássaro da família dos periquitos/papagaios. Ave rara para o Ceará, que estava quase considerada extinta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A ave tem o canto como principal característica. Ela é bem barulhenta. O próprio nome científico, Aratinga jandaya, significa periquito barulhento em tupi. “Quem conhece o canto, consegue identificar de forma perfeita: ‘tem jandaia aqui perto’”, destaca. O pássaro, além disso, tem uma coloração bem singular: a cabeça e o pescoço são amarelos. O entorno dos olhos e do bico é alaranjado. Já o manto e as asas são verdes. De acordo com a bióloga, cerca de 20 jandaias estão no local. Elas estão inseridas dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA) do bairro, que também é um ponto de lazer dos moradores. Os ninhos foram feitos em ocos de carnaúbas, espécie de árvore que também é um símbolo do Estado.

No início, apenas duas jandaias estavam no local, segundo Charles Leite, 46 anos, que vive no bairro desde a infância. Algumas pessoas chegaram a tentar retirar a ave da área, mas foram impedidas por ele. "Esse espaço aqui [a APA] é o lazer da comunidade. Nos dias de sábado tem um racha, das 16 às 18 horas. No domingo, vai das 14 às 18 horas. A gente preserva muito para não ter coisa de poluição e negócio de matar animal". FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-07-2024: Área do Barroso surgiu uma população de pássaro Jandaia, pássaro da família dos periquitos/papagaios. Ave rara para o Ceará, que estava quase considerada extinta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Fábio Nunes, biólogo e gerente de programa da Aquasis, ressalta que o desaparecimento da jandaia foi fruto de uma política de defaunação (extinção ou a diminuição populacional de espécies animais em seu habitat), pois o animal se alimenta de sementes, castanhas e frutos e, por conta disso, era considerado uma praga agrícola. A comercialização da ave, para ser criada como pet, também influenciou a situação. "Existiram leis [aqui] no Ceará, do século 18 e adiante, que obrigavam os lavradores a apresentar a cabeça de aves de bicos redondos — periquitos, papagaios, araras etc. — nas comarcas municipais. Foi um processo de perseguição", explica. Apesar de a jandaia verdadeira ser uma espécie de símbolo do Estado, ela não é nativa de Fortaleza. "[A ave] foi reintroduzida de forma espontânea. Talvez aconteceram escapes de criadores ilegais, ou até legais, de forma deliberada. O que acontece? As pessoas compram a ave e se arrependem porque o barulho dela é muito alto. Você não aguenta ela dentro de um apartamento", diz Fábio.

É importante que os animais não sejam capturados Para que a população de Jandaias continue crescendo e se desenvolvendo, é importante que a população não aprisione os animais para criá-los em cativeiro. “A captura é a principal ameaça para a espécie. A gente vê que quando não há capturas da espécie, mesmo com alguns percalços, eles conseguem [se desenvolver]”, explica o gerente da Aquasis. “A captura coloca a população abaixo rapidamente, porque você está retirando os reprodutores da natureza". Em nota, a Sema afirma que a ave foi incluída em diversas ações do Plano de Ação para a Conservação das Espécies Ameaçadas da Região Costeiro Marinha, que está em fase de conclusão. O projeto está sendo desenvolvido junto ao Programa Cientista Chefe em Meio Ambiente Sema/Funcap.