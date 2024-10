Jornalista é demitido ao vivo durante programa de TV no México: "É o seu último dia"

Em tela, o empresário agradece pelo tempo de trabalho do jornalista e anuncia sem rodeios: “Este é o seu última dia”.

A demissão aconteceu na última segunda-feira, 7, durante exibição do programa. Um vídeo dessa situação tem repercutido nas redes sociais e mostra o momento que Gustavo recebe, de surpresa, o dono da emissora durante a transmissão do programa.

O jornalista, Gustavo Macalpin, recebeu a notícia de sua demissão, sem aviso prévio, e em rede nacional no México. Gustavo apresentava o programa semanal de crítica política, “Ciudadano 2.0”, do canal 66, quando o dono da emissora, Luis Arnoldo Cabada, entra ao vivo e anuncia a dispensa.

O jornalista utilizou do seu perfil no Instagram para comentar o ocorrido e esclarecer que não tem certeza da motivação acerca da demissão. Na plataforma, Gustavo descartou a possibilidade de motivação política .

No primeiro momento, o apresentador confirma com o superior se a mensagem não seria uma brincadeira, e então agradece aos telespectadores pelos anos de trabalho.

No dia da demissão, o comunicador fez duras críticas ao marido da governadora de Baja Califonia, estado do México. Fato motivou especulações por parte do público de que tais críticas teriam sido o motivo da demissão.

O jornalista, contudo, acredita que a dispensa já estava sendo pensada pela emissora há mais tempo.

A publicação feita por ele para comentar o corrido conta com a hashtag “censura” e também traz os agradecimentos do jornalista pelos anos dedicados.