Jornalista mostra infestação de fungos em apartamento alugado; veja

"The Last of Us" na vida real? Jornalista compartilha foto de apartamento com cogumelos após infiltração Crédito: Reprodução/@joaobrizzzi

O jornalista João Brizzi se mudou do antigo apartamento alugado no Rio de Janeiro e compartilhou com os seguidores vários registros de cogumelos que haviam infestado o local. No X, antigo Twitter, Brizzi ainda completa que o espaço voltou a ser anunciado em app de aluguel. “Uma infiltração que nem o proprietário, nem o prédio resolveram. Relatei tudo com inúmeros registros fotográficos. O Quinto Andar (aplicativo de aluguel para imóveis) botou o anúncio de volta no ar. Imagina a visita”, explicou na postagem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em thread na rede social, Brizzi explica que a proprietária não havia sido responsável pela volta do anúncio e estava em contato com o aplicativo, “pois entende que precisa reformar o apartamento antes de alugar”.