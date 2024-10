Furacão Milton: cearenses relatam preocupações e cuidados na Flórida

Fenômeno ameaça o estado norte-americano com ventos fortes e inundações. Autoridades ordenam evacuações e preparam serviços de emergência para enfrentar a crise

Ordens ou sugestões de evacuação foram emitidas para mais da metade dos condados da Flórida à medida que o furacão Milton se aproxima das regiões dos Estados Unidos. Protocolos de segurança foram ativados com o intuito de proteger a população que pode ser atingida pelo fenômeno.

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton é “extremamente perigoso”, conforme o Centro de Furacões dos Estados Unidos, cuja escala de referência varia de 1 a 5. Ele chega após Helene ter deixado um rastro de destruição no final de setembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Furacão Milton: famosos brasileiros comentam alerta na Flórida; VEJA