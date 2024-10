Mudança climática intensificou as chuvas e os ventos do furacão Helene

O estudo também afirma que os combustíveis fósseis, principal causa do aquecimento global, tornaram a formação de furacões como o Helene 2,5 vezes mais provável nesta região. Em outras palavras, em vez de acontecerem a cada 130 anos, podem ocorrer a cada 53 anos, em média.

As chuvas e ventos do furacão Helene, que devastou o sudeste dos Estados Unidos em setembro e causou mais de 230 mortes, foram 10% mais intensos devido à mudança climática, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (9).

"Veremos mais do mesmo se o planeta continuar aquecendo", acrescentou.

"Todos os aspectos deste fenômeno foram intensificados pela mudança climática em vários graus", disse Ben Clarke, coautor do estudo e pesquisador do Imperial College London, em uma conferência de imprensa.

Para estudar o Helene, os cientistas se concentraram nas chuvas, nos ventos e nas temperaturas da água no Golfo do México, um fator fundamental em sua formação.

Helene tocou o solo em 26 de setembro no noroeste da Flórida, com ventos de 225 km/h.

Os autores do estudo destacaram que o risco aumentou para além das zonas costeiras. Helene "era tão forte" que dissipar essa energia levou tempo, "por isso o furacão foi capaz de se mover rapidamente para o interior", explicou Bernadette Woods Placky, meteorologista da ONG Climate Central.

O furacão seguiu então para o norte, causando chuvas torrenciais no interior de vários estados, especialmente na Carolina do Norte, onde deixou o maior número de vítimas.

Para as tempestades, optaram por uma abordagem baseada tanto em observações como em modelos climáticos, diferenciando duas regiões: os Montes Apalaches, no interior, e as zonas costeiras, especialmente na Flórida.

Em ambos os casos, segundo o estudo, as chuvas aumentaram 10% como consequência do aquecimento global, que já é 1,3°C superior ao da era pré-industrial. Para os ventos, difíceis de estudar em fenômenos tão breves, o método escolhido utiliza dados de furacões desde 1900.

O resultado: os ventos de Helene foram 11% mais fortes - mais 21 km/h mais rápidos - em decorrência da mudança climática, conclui.