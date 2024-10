Irã x Israel: veja qual poder de fogo dos dois países no foco da tensão no Oriente Médio

Os mísseis direcionados ao estado judeu atingiram varias localidades no país, porém o principal alvo foi a cidade de Tel Aviv, coração financeiro de Israel. Segundo informações do governo de Israel, duas tiveram ferimentos leves.

O ataque iraniano contra Israel é o mais recente capítulo da tensão e disputa no Oriente Médio que pode levar a uma guerra envolvendo as duas das maiores forças militares na região. Na ação desta terça-feira, o Irã utilizou cerca de 180 mísseis balísticos.

Em comunicado, o Irã disse que o ataque foi uma resposta às ações de Israel no Líbano contra o grupo extremista Hezbollah, que matou o líder do grupo Hassan Nasrallah, e o líder do Hamas no Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, além do ataque em 31 de julho que matou o líder geral do Hamas, Ismail Haniya, em Teerã, durante uma visita para posse do presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Por não terem fronteiras terrestres, um eventual recrudescimento do conflito entre Israel e Irã aconteceria de forma área. Essa é a forma de resposta mais provável de Israel aos ataques iranianos. Diante da realidade tecnológica do século XXI, é perceptível que Israel conta com equipamentos mais modernos, e o Irã conta com quantidade.

Poderio aéreo do Irã

O país dos aiatolás conta com um vasto arsenal de mísseis à disposição. O míssil balístico do país com o maior alcance é Soumar, que tem um alcance de 3000 km. Mas outros mísseis se destacam no arsenal iraniano, veja o alcance;