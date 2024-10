Irã diz que interromper ofensivas de Israel contra Gaza é única forma de parar guerra

O enviado especial do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta quarta, 2, que a única forma de parar uma escalada da guerra no Oriente Médio é interromper as ofensivas de Israel contra a Faixa de Gaza, o Líbano e a Síria. "O Conselho de Segurança da ONU precisa intervir", defendeu Iravani, segundo a agência de notícias turca Andolu Agency.

O iraniano também afirmou que Teerã agiu de acordo com o direito de defesa determinado por regras internacionais e que o ataque de mísseis balísticos "foi necessário e proporcional aos contínuos atos terroristas de Israel". "O Irã está totalmente preparado para tomar medidas defensivas adicionais, se necessário, para proteger seus interesses legítimos e defender sua integridade territorial", alertou Iravani.

O Irã também acusou os Estados Unidos de ser cúmplice nos ataques de Israel contra regiões do Oriente Médio, afirmando que o país depende do apoio americano militar e político. Hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou apoio à Israel, mas pediu que o país não ataque instalações nucleares iranianos, após reunião virtual do G7 para discutir a crise no Oriente Médio.