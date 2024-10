Bolsas de NY fecham em leve alta, com Irã-Israel no radar e impulsionadas por setor de energia

Os mercados acionários de Nova York fecharam em leve alta nesta quarta-feira, 2, apoiados pelo avanço de companhias ligadas ao petróleo, em meio ao risco de eclosão de uma guerra regional no Oriente Médio. O setor de tecnologia ganhou força, subindo 0,59% no S&P 500, atrás apenas do setor de energia (+1,12%).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,09%, em 42.196,52 pontos, o S&P 500 avançou 0,01%, a 5.709,54 pontos, e o Nasdaq subiu 0,08%, a 17.925,12 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos oscilaram no pregão de nesta quarta-feira, ainda em meio à liquidez reduzida após a escalada de tensão entre Irã e Israel. As petrolíferas foram beneficiadas nesse contexto, com a Chevron e ExxonMobil avançando 0,84% e 1,30%, respectivamente.