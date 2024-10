BNDES e Vale anunciam consórcio que irá gerir fundo de minerais

Segundo Abreu, a expectativa é de que em março já possa ser possível iniciar investimentos em projetos a partir da captação que será feita pelo fundo. Um dos focos iniciais do instrumento será a viabilização de projetos de pesquisa em minerais críticos. "Precisamos entender a qualidade dos minerais, por isso um dos focos é a pesquisa mineral, para saber qualidade e depois explorá-los e depois agregar valor à cadeia", disse o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco, José Luis Gordon.

Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais do BNDES, Alexandre Correa Abreu classificou a disputa como um "sucesso absoluto", com doze propostas "muito boas" que chegaram na fase de seleção. Em segundo lugar ficou uma proposta da Ace Capital e, em terceiro, da Tivio Capital e Resource Capital Funds.

O anúncio, feito em teleconferência do BNDES e da Vale com jornalistas, contou com a presença do presidente do banco, Aloizio Mercadante, e do novo presidente da mineradora, Gustavo Pimenta. "O investimento em minerais críticos é uma janela de oportunidade muito forte. E queremos que Brasil vá além da exportação de commodity, tendo foco em adensar produção industrial. É uma estratégia importante na inovação industrial agregar valor e diversificar produção mineral", disse Mercadante.

O edital para seleção do administrador do fundo foi publicado em maio, conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ainda sob a presidência de Eduardo Bartolomeo na Vale. A chamada já definia que a BNDESPar e a mineradora iriam subscrever cotas no valor mínimo de R$ 100 milhões e máximo de R$ 250 milhões cada - observado o porcentual máximo de 25% de participação para cada uma no capital comprometido total do fundo.

A expectativa é de que o fundo tenha pelo menos R$ 1 bilhão captado para esses investimentos iniciais - R$ 500 milhões já garantidos pelos aportes do BNDES e da Vale, disse Abreu. "Não precisa ficar em R$ 1 bilhão, pode ser mais. Estamos estimando captação de R$ 500 milhões no mercado, mas pode superar isso", disse o diretor do banco de fomento, ressaltando que a captação será organizada pelo consórcio vencedor. "Lembrando que a BB Asset tem uma capilaridade gigante", pontuou o diretor do BNDES.